Hier moet je wonen voor de meeste Postcodeloterijprijzen

In 2016 viel een forse geldprijs in Hulst (foto: Postcodeloterij)

Maar in de buurt van Goes, in postcodegebied 4482, dus in het buitengebied rond Abbekinderen, kwamen de minste prijzen uit de trekkingen door de notaris in de afgelopen vijf jaar, namelijk slechts dertien. Het gaat natuurlijk om de grootte van iedere prijs, maar ook dat zal in Abbekinderen geen goud zijn geweest: de totale waarde van die dertien prijzen bedroeg 121 euro.

Zierikzee

Voor het meeste geld en/of geldwaarde had je de afgelopen vijf jaar in postcodegebied 4301, dus Zierikzee, moeten wonen: 114.305 euro in totaal. En Kloetinge (vlakbij Abbekinderen), postcode 4481, komt met 104.215 euro op de tweede plaats in Zeeland. Postcode 4515, dus de kern IJzendijke, is met 103.799 euro de derde in Zeeland.

Kaart

Ga met de muis over de kaart. De kleur is de indicatie van het aantal prijzen. Klik je op een postcode zie je ook het totaal bedrag aan prijzen in dat gebied.

Het Centrum voor Geldzaken heeft de prijzenregen ook per gemeente uitgerekend en ook de geldwaarde per duizend inwoners.

De Zeeuwse gemeente met de hoogste prijzenuitkering per duizend inwoners (totaal, dus geld- en naturaprijzen bij elkaar opgeteld) is Schouwen-Duiveland: er is in de afgelopen vijf jaar 7.779 euro per duizend Schouwenaren uitgedeeld. Ook wat dat betreft hebben de inwoners van Kapelle het minst van de Postcodeloterij geprofiteerd. Op iedere duizend Kapellenaren slechts 1.233 euro aan prijzen.

Leuk

"We vonden het leuk om te doen en iedereen mag er het zijne van vinden", zegt Bart Verstraten van de website Centrum voor Geldzaken die samen met twee collega's de hele statistiek van de Postcodeloterij heeft uitgezocht. Het betekent dat ze van alle trekkingen, dertien per jaar, vijf jaar bij elkaar, alle postcodes en prijzen hebben verzameld.

De prijzen in geld zijn opgeteld bij de prijzen in natura (ijs, badhanddoeken, musical-arrangementen, stroopwafels, noem maar op) die eerst zijn omgerekend naar euro's. Dat laatste was veel uitzoekwerk, zegt Verstraten. Soms hebben ze daarom de geldwaarde genomen die Bol.com rekent voor het betreffende product.

Aantallen

Ook zegt Verstraten de beschikking te hebben over de lijst met aantallen prijzen per postcode, om de totalen per postcode maar ook per gemeente te kunnen berekenen.

De beweringen van het Centrum voor Geldzaken over de prijzen per postcode leiden tot een ontkenning bij de Postcodeloterij zelf. Loes Bruin van de Postcodeloterij erkent dat er erg veel werk door het Centrum voor Geldzaken in het onderzoek is gestoken.

Maar ook al kun je volgens haar op de website van de Nationale Postcodeloterij wel het soort prijs zien dat per postcode valt, de volledige lijst van het totaal aantal prijzen per postcode, noodzakelijk om te kunnen berekenen hoe goed iedere postcode het 'doet', staat niet op de website van de Postcodeloterij en is ook niet openbaar. "Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken dat deze cijfers kloppen", aldus Bruin.

Nog een prijs in Hulst, ook in 2016 (foto: Postcodeloterij)

Zeeuwen in het algemeen hoeven zich in elk geval niet door de Postcodeloterij tekort gedaan te voelen, als het om aantallen prijzen gaat. Op het kaartje van Nederland met de spreiding van de prijzen is onze provincie bepaald donker gekleurd, samen met Groningen, Friesland en Drenthe.

Noord-Beveland

In de landelijke ranglijst met gemeenten waar het hoogste aantal prijzen per duizend inwoners is gevallen, staat Noord-Beveland met 88 prijzen op de vierde plaats, direct achter de Waddeneilanden. Sluis (83) is nummer 5 in ons land, Veere (79) is 7 en Borsele (75 prijzen per duizend inwoners) is nummer 9.