Begin volgend jaar start echte ontpoldering Hedwigepolder

De actiegroepen die zich hebben verzet tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder zijn de grote afwezigen op de bijeenkomst. Maar de mensen die er wel zijn, zijn oprecht geïnteresseerd in de toekomst van de polder. Toch is er een kritisch geluid te horen: "Ik vind het vreselijk", zegt een zichtbaar geëmotioneerde boer. "Ik heb zestig jaar in die polder gewerkt. En als je ziet hoe het er dan nu bij ligt. Dat doet pijn."

Het was zo mooi. Hopelijk wordt het dat weer, maar dat ga ik niet meer meemaken." Lieve uit Nieuw-Namen

De Belgische Lieve is het met de boer eens. Ze gaat dagelijks naar de polder toe, omdat ze om de hoek woont. "Ik ben een voorstander van het teruggeven van natuur, maar als ik naar de Hedwigepolder kijk, doet het pijn aan mijn hart. Het was zo mooi. Hopelijk wordt het dat weer, maar dat ga ik niet meer meemaken."

Werkzaamheden in de Hedwigepolder (foto: Omroep Zeeland)

Naar verwachting gaat uiterlijk in maart de eerste schep in de grond. Als onderzoek naar PFAS in de grond tenminste aangeeft dat dat mag. "Het blijft speculeren, maar het onderzoek naar PFAS zou begin volgend jaar klaar moeten zijn", aldus Monique Ekkebus van de Provincie Zeeland. Ze verwacht geen slechte uitkomst. "We zijn volop bezig met de uitvoering. De aannemer gaat van het voorjaar beginnen. Over 4,5 jaar zijn wij klaar."

Polder terugeisen door PFAS

Voormalig politicus Johan Robesin, ook prominent strijder tegen ontpoldering, zei eerder vandaag in radiopgramma de Zeeuwse Kamer dat Gery de Cloedt, voormalig eigenaar van de polder, zich weigert neer te leggen bij het onder water zetten van de landbouwgrond. Volgens Robesin zit De Cloedt met zijn juridische adviseurs te wachten op de kans om zijn polder terug te eisen. De ophef over PFAS in de grond en de nieuwe stikstofwetgeving bieden daar mogelijkheden voor, zegt Robesin.

PFAS is een verzamelnaam voor door de mens gemaakte chemische stoffen die van nature niet in het milieu thuishoren. Het staat voor: poly- en perfluoroalkystoffen. Het is niet bekend hoeveel verschillende PFAS'en er zijn, wel is bekend dat ze schadelijk zijn voor mens en milieu. Onder meer door uitstoot en producten als blusschuim en impregneermiddel zijn ze in het milieu terechtgekomen en zitten ze nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. bron: RIVM

De eerste werkzaamheden - na het bouwklaar maken van de grond - bestaan uit het graven van sleuven en geulen. "Daar moet straks het water doorheen stromen, als alles klaar is", aldus Monique Ekkebus van de provincie Zeeland. "En uiteindelijk moeten er slikken en schorren ontstaan. Maar dat duurt nog wel vijftien tot twintig jaar." Met de grond die overblijft wordt een ringdijk aangelegd, aangesloten op een Belgische dijk, om het water van de Westerschelde tegen te houden.

Naar verwachting wordt de dijk naar de Westerschelde in maart 2024 doorgestoken, als het project geen vertraging oploopt.

