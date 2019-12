Zeeland Wordt Wakker: Hedwigepolder, viering vrijheid

Werkzaamheden in de Hedwigepolder (foto: Omroep Zeeland)

Hedwige

Maar eerst gaan we even terug naar gisteren, naar de Hedwigepolder. Daar werden belangstellenden bijgepraat over de werkzaamheden die eraan komen om de polder uiteindelijk onder water te zetten. In het vroege voorjaar wordt er gestart met het graven van de sleuven. Maar dan is het al maart.

Lees ook:

Aanleg nieuwe dienstenhaven in Terneuzen (foto: Droneteam Rijkswaterstaat)

Dienstengebouw

Waar ook gewerkt wordt is bij het sluizencomplex in Terneuzen. Niet alleen voor de aanleg van een nieuwe grote sluis, want ook de aanleg van een nieuwe dienstenhaven is gestart. De huidige dienstenhaven moet plaatsmaken voor de nieuwe sluis. In deze haven komen onder meer ligplaatsen voor sleepboten. Maar ook de Koninklijke Marechaussee vindt er een nieuw onderkomen.

Een hele reeks vieringen

Terugkomend op de viering van 75 jaar vrijheid: dat hebben we in Zeeland al ruimschoots gedaan. Maar in januari gaat de viering verder met een reeks aan evenementen, exposities, activiteiten en festiviteiten. En ook Omroep Zeeland speelt daarin een rol.

En verder onder meer de leerlingen van de Pieter Zeemanschool in Zierikzee krijgen vandaag een gastles om warm gemaakt te worden voor de zorg. De les maakt deel uit van een landelijke campagne 'Ik Zorg' van het ministerie van VWS.

Waterpret (foto: Laura Knol)

Het weer

Vanmorgen klaart het op. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden met wat wolkenvelden, vanavond is er vanaf zee kans op een paar buien. Maximum 7 a 8 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.