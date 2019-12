Proef in Vlissingen om Japanse duizendknoop te bestrijden

Bassin voor proef bestrijding Japanse duizendknoop (foto: Gemeente Vlissingen)

Op het terrein waar de Scheldewijk wordt gebouwd is een bassin aangelegd van 2000 kuub bekleed met waterdicht folie. In het bassin is vervolgens 1500 kuub grond gestort waar resten van de Japanse duizendknoop in zitten. Vervolgens is het bassin gevuld met Vlissings zeewater uit de binnenhaven.

In het bassin worden ook verschillende zakken met Japanse duizendknoop gelegd. Komend jaar wordt om de zoveel tijd een zak uit het bassin gehaald en wordt er door de HZ gekeken of het Japanse duizendknoop het zoute water heeft overleefd en of het ook nog zal ontkiemen.

De Japanse duizendknoop is een sierplant uit Azië die hier geen natuurlijk vijanden heeft en daardoor steeds meer in onze bermen woekert. De plant groeit zo explosief dat hij dwars door funderingen en wegen heen kan komen.

Ook Waterschap Scheldestromen is bezig met de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Het schap noemt het sierplantje ; een gevaar voor onze waterkeringen en bouwwerken'.

Lees ook: