Regionale omroepen lanceren Platform 75 jaar vrijheid

(foto: Omroep Zeeland)

Hoofdredacteur Edwin de Kort van Omroep Zeeland is 'trots' dat de regionale omroepen deze samenwerking zijn aangegaan. "Het is bijzonder om te zien hoeveel informatie er door de regionale omroepen in al deze jaren is opgetekend. Dit platform onderstreept het nut en noodzaak van de regionale omroep als cultuurdrager en nieuws- en informatieverstrekker."

Duizenden verhalen

Al die informatie van de regionale omroepen is bij elkaar gebracht en via het platform te raadplegen. Het gaat om duizenden verhalen, berichten, foto's, reportages en documentaires. Er kan gezocht worden per provincie en ook nationaal op onderwerp of trefwoord.

Het platform is te vinden via: 75jaarvrijheid.nl