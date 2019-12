Bouwers verwachten overlast omwonenden door bouw nieuwe dienstenhaven Terneuzen

Dichtbij de binnenstad

De werkzaamheden op het sluizencomplex voor de bouw van de Nieuwe Sluis komen nu wel erg dicht bij de binnenstad van Terneuzen. Volgens omgevingsmanager Harm Verbeek is het dan ook denkbaar dat inwoners overlast kunnen ervaren. "De Terneuzenaren gaan de bouw van de dienstenhaven wel merken, ja. We moeten damwanden trillen voor de aanleg van de haven. Het aan- en uitzetten van de trilplaat is goed hoorbaar."

Toch is er bewust gekozen om de wanden in te trillen, en niet voor heien, om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mochten de trillingen toch 'te' hard zijn, worden deze nauwkeurig gemonitord. Op en rondom het bouwterrein hangen verschillende meetkastjes om geluid, trillingen en grondwater te registreren. Ook in de binnenstad hangen van deze kastjes, aldus Dave Wessling van Fugro. Dat bedrijf houdt alle metingen bij.

Klachten De Nieuwe Sluis houdt alle meldingen en/of klachten over overlast van de bouwwerkzaamheden bij. Deze meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over geluidoverlast. Eind september zijn er bijvoorbeeld meldingen van omwonenden geweest die last hadden van 'alarmgeluiden'. Achteraf gezien bleken dat het kleine bulldozers waren die achteruit reden op het bouwterrein.

Continu wordt deze informatie geregistreerd. "Mocht er een trilling boven de norm zijn, krijgen wij een melding en gaan we op zoek naar de oorzaak. Tot nu toe zijn er geen gekke meldingen geweest. Er zijn een paar pieken geweest, maar die konden we niet aan de bouwwerkzaamheden koppelen. Dat was dan waarschijnlijk een vrachtwagen die voorbij het kastje reed."

Het is belangrijk voor de Nieuwe Sluis om deze metingen te doen, om ervoor te zorgen dat er geen scheuren in de muren van de huizen in de binnenstad van Terneuzen ontstaan. De Terneuzenaren kunnen nog overlast ervaren van het in trillen van de damwanden voor de dienstenhaven tot april. De haven zelf wordt over twee jaar in gebruik genomen.