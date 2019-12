OM: verleng tbs verkrachter met een jaar

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De man wordt momenteel onderzocht door het Forensisch Psychiatrisch Centrum in het Zuid-Hollandse Poortugaal waar hij nu zit. Dat onderzoek is in januari of februari klaar. Daarin wordt duidelijk hoe groot het risico is dat de man vormt voor de maatschappij als hij vrij zou worden gelaten.

De Middelburger ontkent de feiten waarvoor hij is veroordeeld. Dat hij nog niet uitbehandeld is, is wel duidelijk voor alle partijen.

Wat gebeurde in 2002? Begin 2002 werd een reeks aanrandingen gepleegd die voor veel onrust zorgden. Ook werd er iemand verkracht. De slachtoffers werden in een bosrijke omgeving op Walcheren overvallen en vervolgens aangerand. Onder de slachtoffers waren ook drie meisjes van dertien jaar oud. In totaal werden 16 aangiftes tegen de man gedaan. De aangiftes kwamen uit Vlissingen, Middelburg en Oost-Souburg. De man werd veroordeeld tot drie jaar cel en tbs. Uit het psychiatrische rapport bleek hij te leiden aan een gedragsstoornis. In 2015 kreeg de man meer vrijheden en mocht het tbs-centrum verlaten, als hij zich aan de voorwaarden van de reclassering zou houden en woonde hij in Delft. Die afspraken schond hij, waardoor hij weer in het centrum terecht kwam. In mei 2017 werd de tbs van de nu 36-jarige man verlengd met twee jaar omdat hij afspraken met de reclassering had geschonden. De rechtbank oordeelde toen ook dat de man onvoldoende gemotiveerd was tijdens de behandelingen.

Vandaag bogen zich drie deskundigen over de vraag hoe lang de Middelburger nog onder toezicht moet staan. De voorkeur gaat uit naar het verder behandelen van de man in een kliniek in Utrecht. Daar is men gespecialiseerd in zedendelinquenten die hun daden ontkennen. Maar er is in Utrecht op korte termijn geen plek voor de man.

Een of twee jaar

De behandelaar van het Forensisch Psychiatrisch Centrum wil dat de man nog twee jaar tbs krijgt. Twee externe deskundigen vinden een jaar verlenging van tbs voldoende, net als de advocaat van de man en de officier van justitie. Op die manier kan, na uitkomst van het huidige onderzoek, beter beoordeeld worden hoe het verder moet. Want het doel blijft , zo benadrukte de officier, om toe te werken naar een voorwaardelijke beëindiging van de tbs.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.