'Badplaats Domburg moet geen pretpark worden'

Domburg (foto: Ria Brasser)

In het rapport 'Leefbaarheid en Toerisme' dat gisteren werd gepresenteerd staat onder meer dat in álle dorpen inwoners de verkeersdrukte als grootste probleem zien. En de verwachting is dat de drukte komende jaren nog enorm zal toenemen.

Autoluw Domburg

De wethouder noemt het autoluw maken van het centrum van Domburg als voorbeeld. "Als we autoluw in Domburg willen zijn, moeten we kijken hoe we het verkeer om kunnen leiden. Daar hebben we wel ideeën over, maar die zijn nog niet omlijnd." Ook noemt Van Halderen wegen naar de kust via Aagtekerke en Grijpskerke als knelpunt. "We hebben afgesproken dat we volgend jaar onderzoek doen hoe dit goed opgelost kan worden."

Daarnaast wil de wethouder kijken naar kamerverhuur van appartementen in bijvoorbeeld boerenschuren. "We zullen aanvullend beleid moeten maken. We kijken vaak naar hotels, maar op dat punt gebeuren ook allerlei dingen.

Drukte op de zeedijk tussen Domburg en Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

De werkgroep Domburg Waarheen vindt de tijd rijp voor maatregelen. Jaap Labrujere denkt dat een transferium op Walcheren, naar het voorbeeld van Renesse, al heel wat kan schelen. Labrujere pleit ook voor fietsenstallingen net buiten Domburg. "Toeristen kunnen daar de fiets parkeren en wandelend de kern Domburg bezoeken.

Tien toeristen parkeren vijf auto's

Een ander goed idee is volgens hem om eigenaren van een pand met permanente woonbestemming verplichten om daar zelf te gaan wonen. "Dan zijn we af van ineens een bed-and-breakfast in een normale buurt waar tien toeristen vijf auto's in de buurt willen parkeren en 's avonds barbecueën in de tuin. Dat is slecht voor de leefbaarheid."

'Familiebadplaats geen pretpark'

Labrujere wil ervoor waken dat Domburg een familiebadplaats blijft en geen pretpark wordt. "Als je dus investeerders die geen affiniteit met Domburg hebben de vrije hand geeft, dan kun je er donder op zeggen dat er een soort pretpark ontstaat."

Ook wethouder Van Halderen is het met Labrujere eens dat iets moet gebeuren aan de knelpunten. "Maar" zegt hij, "we moeten ook niet vergeten dat veel inwoners heel grote belangen hebben bij de komst van de toeristen."

