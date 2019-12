Wat zit er dit jaar in mijn kerstpakket? Reken niet op te veel verrassingen

kerstpakket-archief (foto: Wikipedia)

Wat zijn de trends?

"Traditioneel. En dat is logisch want het is een tradioneel feest. Het gaat wel een beetje mee met onze levensstijl qua eten en drinken, maar in essentie is een groot pakket met allerlei levensmiddelen die we elke dag kunnen gebruiken."

Is het ook luxer?

"Ja. Er zitten in de pakketten producten als koffie, thee en chocolade. Maar dan wel luxere producten dan die men dagelijks koopt."

En is het kerstpakket ook persoonsgerichter?

"Dat is afhankelijk van de gever. Als een bedrijf veel pakketten moet kopen is de inhoud gemiddeld. Maar als het goed is, verplaatst elke koper zich in wat de ontvanger wil hebben."

En zijn er ook geslachtsgebonden pakketten, dus specifiek voor mannen en vrouwen?

"Dat komt niet veel voor. Over het algemeen probeert men dat uit de weg te gaan. Er worden wel uitzonderingen gemaakt op basis van geloofsovertuigingen. Denk aan varkensvlees, alcohol, dat soort zaken'.

U bent vast en zeker erg druk?

"Ja, het is de toptijd. We zijn bijna klaar met inpakken. We pakken ongeveer één miljoen kerstpakketten in. Nu is de uitdaging om ze op plek van bestemming te krijgen."

Weet u al wat er in uw pakket zit?

"Nee, ik heb de doos wel zien staan. Ik wil de verleiding weerstaan."