Zorgambassadeurs nieuw wapen om personeelstekort op te lossen

Isabel de Broekert en Wim Bosman zijn de eerste Zeeuwse zorgambassadeurs. Vanmorgen mochten ze zestien leerlingen warm maken voor de zorg. En dat is volgens Wim aardig gelukt: "Ik denk dat er zeker wel vijf tot zes nu voor de zorg gaan kiezen." Tijdens de 50-minuten durende les, vertelde hij en Isabel de scholieren voornamelijk over de opleidingen en richtingen die ze kunnen kiezen.

De nadruk lag voornamelijk op de positieve kanten van het vak, zoals de zorg voor anderen en de waardering van patiënten. Over de hoge werkdruk en lage salarissen waar nu veel om te doen is in de zorg werd niet of nauwelijks gesproken. Maar dat is ook niet nodig volgens Isabel. Voor haar gaat de passie voor de zorg boven het salaris: "Je kiest er zelf voor en je weet wat je kan verwachten. Je weet dat de lonen niet heel hoog liggen. Nu heb ik daar nog niet zo veel ervaring mee, maar dat is voor niet het belangrijkste."

Overtuigd

Wadee Abo Nabout heeft de voorlichting van vanmorgen geholpen. "Ik weet nog niet zeker wat ik wil worden. Nu weet ik wel wat er allemaal in de zorg is, en als ik iets in de zorg wil worden dan zou ik in een ziekenhuis willen werken." Hij twijfelde om voor een opleiding in de zorg te kiezen, omdat hij zoveel andere dingen ook leuk vindt. Maar de wijzer slaat nu voor hem meer uit richting de zorg dan naar zijn andere voorkeuren.

Voor Luna Smalheer was het bijna verspilde moeite om vandaag een uur naar de twee ambassadeurs te luisteren. Voor haar staat het namelijk al als een paal boven water dat ze verder de zorg in gaat. "Ik wilde sowieso altijd al de zorg in", als kinderverpleegkundige. "Je helpt in mijn geval dan kinderen en die heb ik sowieso altijd al heel leuk gevonden."

Resultaten

Het project is een initiatief van CNV Jongeren en wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In Nederland zijn al op 33 scholen ambassadeurs voor de zorg ingezet. Uit onderzoek blijkt dat na de voorlichting 73,5 procent van de scholieren meer inzicht heeft in de sector zorg en welzijn en dat uiteindelijk bijna 50 procent aangeeft over een zorgopleiding na te denken.