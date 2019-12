Betonplaatoplichter opnieuw opgepakt

Betonplaten-archief (foto: OZ)

Tijdens zijn aanhouding probeerde de man te vluchten, maar hij werd uiteindelijk in de kraag gevat. De man komt oorspronkelijk uit Culemborg.

Aangiften

Van mei 2019 tot en met oktober 2019 is er in totaal 16 keer aangifte gedaan van oplichting via verkoopsites. Telkens ging het over verkoop van Stelcon-betonplaten. De betonplaten werden te koop aangeboden via verkoopsites, waarbij een voorschot voor de levering werd gevraagd. De platen werd echter niet geleverd.

Eerder in beeld

De verdachte was in het verleden ook al in beeld voor dit type oplichting. Toen ging het ook om betonplaten die niet werden geleverd. In 2016 werd hij verdacht van oplichting van 61 mensen. Onder de gedupeerden waren mensen uit 's-Gravenpolder, Koudekerke, Clinge, Nieuwerkerk en Noordgouwe. Het televisieprogramma Opgelicht?! van AVROTROS besteedde meerdere malen aandacht aan zijn oplichtingspraktijken. Hij is destijds ook veroordeeld door de rechter.

In deze nieuwe zaak zou de verdachte tienduizenden euro's buitgemaakt hebben. De gedupeerden zijn afkomstig uit het hele land. De politie is nog op zoek naar meer slachtoffers.

