Mensen in Zierikzee voor de gek gehouden met bezoek 'Barack Obama'

"I'm glad you are here in this beautiful city", zegt een mevrouw tegen de man die Barack Obama voor moet stellen. "I'm very proud to have the chance to meet you", zegt een ander.

De programmamakers lieten de mensen geloven dat Obama naar Zeeland kwam om bij de Deltawerken te kijken. "Hij wil ondertussen ook een kijkje nemen in een gezellig stadje als dit", zegt presentator Luc Haekens tegen de mensen die hij op straat tegenkomt.

Een hele eer

De mensen die in de aflevering in beeld worden gebracht, hebben niet in de gaten dat ze niet met Obama praten, maar met een acteur. "Dat is echt een hele eer. Ik sta bijna met mijn mond vol tanden", laat een meneer aan Haekens weten als hij tegenover 'Obama' staat.

In het programma De Ideale Wereld beweerde Jan Jaap van der Wal dat Nederlanders nooit zouden trappen in de grappen van Haekens. Hij nam die uitdaging aan. Met succes dus.