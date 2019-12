Een bassin vol zeewater moet de Japanse duizendknoop laten verrotten

Afvalverwerkers wilden de 2000 kuub grond met plantenresten uit Vlissingen namelijk niet verwerken en daarom moest aannemer Van Gelder op zoek naar een alternatief om de plant te laten verdwijnen. "We zitten daar direct aan zee, dus kwamen we op het idee om zeewater te gebruiken om de Japanse duizendknoop te laten verrotten", vertelt Bart van der Drift van Van Gelder.

Verhitting niet mogelijk

De aannemer maakte een groot bassin met waterdicht folie en vulde dit met zout water en de vervuilde grond. Het idee is dat de Japanse duizendknoop door het zoute water zal verrotten. "De enige methode die tot nu toe werkt is het verhitten van de grond tot meer dan 52 graden. Dan gaan de cellen van de plant kapot. Maar dat is voor 2000 kuub grond onmogelijk, dus onderzoeken we nu deze variant", legt Van der Drift uit.

(foto: Omroep Zeeland)

Volgens Van der Drift is nog niet zeker of de methode met zeewater succesvol is: "Er zijn wat onderzoeken gedaan met zoet water en die geven een bepaalde kans van slagen aan, maar het is nog niet bewezen. Wij zijn er dus wel van overtuigd dat deze methode kans van slagen heeft. Dat is landelijk ook van belang, want de plant is een groot probleem."

Onderzoek rottingsproces

Studenten van Hogeschool Zeeland onderzoeken de plantenresten op verschillende momenten tijdens het mogelijke rottingsproces. In het najaar van 2020 moet duidelijk worden of de aanpak met zeewater werkt.

Luister hier naar het radiofragment over de aanpak van de duizendknoop in Vlissingen