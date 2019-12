Vissersvoorman: het kabinet moet haast maken met hulpmaatregelen

Een vissersboot aan de kade bij Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de werkgroep hebben de Nederlandse kottervissers niet zelf de slagkracht om mee te gaan met de grote veranderingen die op hen afkomen. Voorbeelden zijn onder andere het verbod op pulsvissen en de komst van windmolenparken op hun visgronden.

Volgens Cas Caljouw, woordvoerder van de Zeeuwse vissers, kampen vooral de vissers uit onze provincie met de gevolgen daarvan: "Ik denk dat de minister wat betreft de zuidelijke sector echt haast moet maken, want wij zijn de meest gedupeerden op dit moment." Volgens Caljouw moeten zij al tussen de windmolens door vissen, is de zuidelijke Noordzee een van de drukst bevaren zeewegen ter wereld en voelen zij het pulsvisverbod het hardst. "Wij zijn al het meest verdrongen", aldus Caljouw.

Verloren tijd

Het steekt Caljouw dat alles zo langzaam gaat: "Dit rapport was al op acht oktober klaar en nu pas is ze (minister Schouten, red.) ermee aan de slag gegaan, dus dat is acht weken verloren tijd." Een vervolg op dit rapport laat volgens Caljouw ook weer een maand of drie op zich wachten. "We hebben natuurlijk met bureaucratie te maken."

Protesten

Afgelopen zomer hoorden we veel over de vissers, maar sindsdien hebben de boerenprotesten het nieuws gedomineerd. Protesten waar dezelfde minister Schouten op moet reageren. De boeren zoeken nu aansluiting met de vissers om samen de strijd tegen het kabinet aan te gaan. Maar van die mogelijk samenwerking wordt Caljouw niet direct enthousiast: "Wij willen liever compensatie, dat we verder kunnen. Dat we een keer een toekomstvisie hebben die op een rustige manier kan verlopen."