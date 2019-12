Zeeuwse ringrijders begeven zich op glad ijs

"Er gebeurt niets tussen september en april", aldus Diederik Maas, die het evenement helpt organiseren. "Het is fijn om tijdens de wintermaanden nog een keer bij elkaar te komen en bij te kletsen." Maar voor sommige deelnemers is het bijkletsen onderschikt. De strijd om de Pollepel (de eerste prijs) is voor hen bittere ernst. Met verbeten gezichten richten ze zo goed mogelijk naar de ring.

Een jonge ringrijder doet een poging op het ijs (foto: Omroep Zeeland)

Op de vraag wat nu moeilijker is: met het paard of met de schaatsen ringsteken, zijn de antwoorden wisselend. "Het hangt er helemaal vanaf hoe goed je kunt schaatsen of paardrijden", zegt een deelneemster in witte outfit, traditioneel voor ringstekers. "Ik kan beter schaatsen, dus dit vind ik makkelijker." Drie andere deelnemers zijn het met haar eens. "Je paard beweegt, dus dat maakt het lastiger." Wel zijn ze het er alledrie over eens wat leuker is: "te paard!"