Zoektocht naar soldaat die 'Vlissingse' Biber bemande

mini-onderzeeër Biber (foto: Creative Commons)

De Biber speelde een rol bij de Slag om de Schelde in de Tweede Wereldoorlog. Kort na de oorlog werd de Biber per toeval in het anker van een Pools schip ontdekt. Scheepswerf De Schelde restaureerde de eenpersoonsonderzeeboot. In 2014 kreeg het bootje zijn huidige plek: in een doorzichtige container op de dijk.

De Biber (Duits voor bever) was een eenpersoons minionderzeeër van de Duitse Kriegsmarine tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarvan er 324 in dienst gesteld werden. De Biber werd bediend door één man en was 8,85 meter lang, 1,57 meter breed en 1,42 meter hoog.

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding is onlangs in de container verlichting aangebracht. Niek Peeters van het MuZEEum wil het project nu helemaal afronden en de soldaat van wie bij de vondst botresten en kledingresten werden aangetroffen een naam geven.

Dna-onderzoek

Hij weet inmiddels dat het stoffelijk overschot is begraven in de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn bij Venray. Maar Peeters weet ook dat het heel lastig is om daar toestemming te krijgen de lichaamsresten op te graven voor dna-onderzoek. Toch wil hij een poging wagen.

Ook hoopt hij op resultaat van archiefonderzoek samen met UCR-studente Sophie Vleugels. Archiefstukken van een museum in Queensborough in Engeland zouden perspectief bieden.

Niek Peeters over wat er bekend is over de Duitse soldaat in de Biber

