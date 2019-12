Met zwaailichten en sirenes de weg op: 'Gebruik je boerenverstand!'

Als we bij het trainingscentrum van de politie in Nieuwdorp aankomen, zit rijinstructeur De Jonge uit Lewedorp al te wachten met agent Niels. Vandaag mogen we mee tijdens een opfrisrit.

Wat komt er bij kijken als je met zwaailichten en sirenes achter het stuur zit? Tijdens een terugkomdag krijgen chauffeurs nog eens een opfriscursus die bestaat uit theorie en een praktijktraining. Een rijinstructeur kijkt tijdens een rit met de chauffeur mee, coacht, geeft tips en frist de regels nog eens op.

40 kilometer per uur harder

We zijn de poort nog niet door of De Jonge vertelt de agent dat het zwaailicht en de sirenes aan mogen. Meteen drukt Niels het gaspedaal in en al snel rijden we harder dan de normaal toegestane snelheid ter plaatste van 80 kilometer per uur. "Met deze auto mogen we maximaal 40 kilometer per uur harder rijden dan de maximaal toegestane snelheid. Dat geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom, maar wel op een verantwoorde manier. Het mag, maar hoeft niet."

Gebruik je gezonde boerenverstand. Het doel is veilig ter plaatse te komen." Sjoerd de Jonge - rijinstructeur politie

Inmiddels rijden we in Middelburg en halen we verschillende auto's in. We naderen een kruispunt met stoplichten. "We gaan hier links en vervolgens richting Vlissingen", vertelt De Jonge aan Niels. Terwijl de snelheidsmeter richting de 80 gaat, valt op dat de sirenes hard doorklinken. Andere weggebruikers hebben de politieauto goed in de gaten en maken plaats voor het hulpvoertuig dat met het gebruik van zwaailicht en sirene een voorrangsvoertuig is geworden.

Wist je dat... - De regels zijn sinds 2019 gelijkgetrokken voor alle hulpdiensten. De regels voor politie, ambulance en brandweer zijn dus hetzelfde. - Voorrangsvoertuigen mogen de maximumsnelheid overschrijden met 40 km per uur. Dat geldt voor voertuigen tot 5.000 kilo. Zwaardere voertuigen mogen 20 km per uur te hard rijden. - Door rood licht rijden mag met een snelheid die maximaal 20 km per uur sneller is. Het negeren van het rode licht mag niet op bruggen of spoorwegovergangen. Op een vluchtstrook mag maximaal 50 km per uur worden gereden. - Het naderen en oversteken van kruispunten gebeurt met aangepaste snelheid. De bestuurder van het voorrangsvoertuig moet ervan uit gaan dat andere weggebruikers hem niet hebben gezien en hem dus mogelijk niet voor laten gaan. Daarom wordt zo nodig gestopt.

Wat opvalt tijdens de opfrisles is de rust die agent en instructeur onderweg hebben. Alles gebeurt met een hogere snelheid, maar wel bewust en verantwoord. "Ik zeg wel eens tegen de agenten dat ze hun boerenverstand moeten gebruiken", zegt de Jonge. Het gaat er uiteindelijk om veilig aan te komen op de plek waar je als voorrangsvoertuig met spoed heen wordt geroepen. En dat mag zeker niet ten koste van de veiligheid van jou of andere weggebruikers gaan."

Dit vond agent Niels van zijn eerste terugkomles

"Nu zie je dat de andere bestuurders ons in de gaten hebben", vervolgt De Jonge. "Maar Niels moet continu alert zijn om alles in de gaten te houden, want zijn verantwoordelijkheid is groot doordat hij bepaalde verkeersregels mag overtreden op dit moment. Dat moet wel met een ingeschat risico gedaan worden."

Niels van politieteam Zeeuws-Vlaanderen heeft vandaag voor het eerst zo'n terugkomdag en dat is hem goed bevallen. "Er worden toch een aantal dingen opgefrist en dat is altijd goed. Daarnaast is het fijn om van de instructeur te horen dat ik goed rijd."

Complimenten voor Niels

De les verloopt rustig en rijinstructeur De Jonge is dik tevreden. "Niels heeft het heel goed gedaan. Hij bleef overal rustig. Zijn snelheid was goed bij het oversteken van de kruispunten, waardoor hij op een gegeven moment eenvoudig een jonge fietser voor kon laten gaan die ons te laat zag."

Kijk hieronder naar de hele rit van agent Niels tijdens de opfriscursus.