Huis huren? Dit is de ranglijst van beste corporaties

Huizen van de WBV Arnemuiden (foto: Google Streetview)

De Arnemuidse huurders blijven bij hun hoge cijfer van vorig jaar, maar dit jaar zijn er elders in het land (in Flevoland en in Utrecht) twee woningcorporaties die net iets meer punten van hun huurders hebben gekregen. Dus op de landelijke ranglijst is Arnemuiden naar de derde plaats gezakt.

Drie cijfers

De onderstaande ranglijst is gebaseerd op het oordeel in 2019 van de huurders en het waren steeds enkele honderden huurders per corporatie die voor dit onderzoek zijn benaderd. De beoordeling door Aedes ('benchmark') van de Nederlandse corporaties is veel breder, maar Omroep Zeeland heeft alleen gekeken naar drie cijfers die de mening van de huurder weergeven. Namelijk het oordeel over de kwaliteit van de woning, over de actie die de corporatie onderneemt bij reparatieverzoeken en het oordeel van de vertrekkende huurders.

Woongoed Middelburg

Het laagste cijfer in het puntenlijstje is een 6,44 voor Woongoed Middelburg voor wat betreft de kwaliteit van de woningen. Dat is maar ietsje beter dan de 6,25 die het laagste van heel Nederland scoort, namelijk een corporatie in Zwijndrecht.



Directeur Eric de Ceuster van Woongoed stelt vast dat zijn organisatie wél bij de besten hoort als het gaat om reparatieverzoeken, maar vermoedt dat zijn magere zes en een halfje voor de kwaliteit te maken heeft met het aanbod.

Roggeveenhof van Woongoed Middelburg (foto: Google Maps)

"Wij hebben naar verhouding veel studentenhuisvesting, namelijk tien procent van ons woningbezit, en het is een algemeen beeld dat die woningen minder worden gewaardeerd. Mensen hebben liever een zelfstandige woonruimte. Maar we zijn wel bezig om onze studentencomplexen te verbeteren. Duurzamer maken en het comfort verbeteren. Ik denk dat dat leidt tot een hogere waardering", aldus De Ceuster. Hij doelt daarmee op de studentencomplexen Roggeveenhof en Koestraat.

Mogelijk speelt ook de huidige kwaliteit van de zg. Briëtwoningen in de wijk 't Zand een rol in het matige oordeel van de huurders, vermoedt De Ceuster. Maar die huizen worden vanaf volgend jaar hetzij vervangen, hetzij grondig gerenoveerd.