Oppositie Vlissingen: 'College houdt informatie achter'

In februari dit jaar verstuurde de gemeente Vlissingen een persbericht waarin melding werd gemaakt van een verwachte bezuiniging van 88.000 euro. Dat is 9.000 minder dan was opgelegd door de gemeenteraad. Dat was het resultaat van een overeenkomst voor het beheren en bewaken van de stranden met de stichting strandbeheer Veere (SSV).

Informatie achtergehouden

Inmiddels is gebleken dat de opgelegde bezuiniging niet gehaald is, en dat er ook 100.000 euro extra aan kosten zijn bijgekomen dit jaar. Volgens Pim Kraan, fractievoorzitter van de POV, wist het college dit al veel langer, en is die informatie achtergehouden bij de discussie over het contract met de SSV.

Oppositiepartijen POV, CDA, PvdA en SGP willen nu weten waarom de gemeenteraad niet tussentijds op de hoogte is gebracht. Volgens de partijen valt in een memo te lezen dat het college al in februari wist dat de bezuiniging helemaal niet gehaald zou worden.

Beter informeren

Het college van B&W vindt niet dat de gemeenteraad onjuist of te laat geïnformeerd is. Het aangaan van de overeenkomst met SSV was juist voorzien en is volgens plan en begroting verlopen. Volgens het college hebben de extra kosten met een arbeidsconflict te maken, waar niet over gecommuniceerd is vanwege de privacy. Maar, zo zegt het college nu, achteraf gezien was het goed geweest daar minder terughoudend mee te zijn.

Pim Kraan: