Zeeuwse glutenvrije oliebollen veroveren Nederland

De vraag naar glutenvrije producten is volgens de bakker overweldigend. De bakkerij heeft inmiddels naast de oliebollen ook gluten- en lactose vrije kerststollen, amandelstaven, bagels, cakes en gevulde speculaasstaven in het assortiment maar het bedenken van die receptuur ging niet over één nacht ijs. Bakker Jan de Muijnck: "We wilden graag glutenvrije producten maken, maar we wisten niet waar en hoe. Omdat het ook niet duidelijk was of het allemaal wel zou lukken wilden we geen nieuwe fabriek bouwen. Dat was teveel risico."

Turkije

Toch kwam de nieuwe fabriek er. Bliek ging samenwerken met Zeelandia in Zierikzee. Er werd tot in Turkije gezocht naar de juiste grondstoffen om een recept te maken wat zou leiden tot een smakelijk en -niet onbelangrijk- aantrekkelijk product. Pieter Bliek: "Eerst hadden we alleen maar broodjes. Toen kwam oud en nieuw er aan en wilden we eens proberen om een veganistische gluten- en lactose vrije oliebol te maken. Dat was niet gemakkelijk zonder bloem, melk, boter en eieren."

Half miljoen

Maar het lukte en dit jaar liggen de nieuwe producten voor het eerst in het hele land in de winkel. Bliek sloot een deal met een landelijke keten van winkels met gezonde voeding. Bliek: "Vorig jaar hadden we de eerste oliebollen. Toen zijn er al rond de 120.000 verkocht. Ik denk dat we deze maand de half miljoen wel gaan halen. De bestellingen gaan nu het hele land door."

Steeds meer mensen eten glutenvrij. Niet alleen mensen met coeliakie die ziek worden van het eten van gluten, maar ook mensen die denken dat het gezonder is. Glutenvrije producten moeten gemaakt worden in een omgeving waar niet eerder met gluten gewekt is. In de praktijk houdt dat in dat je een nieuwe productielijn moet opzetten.

Beide bakkers glunderen als ze over hun 'ontdekking' praten. De Muijnck: "Glutenvrij en vegan is wel helemaal van deze tijd, maar ik geloof niet dat dit zomaar overwaait. Steeds meer mensen zijn bewuster bezig met wat ze eten en daar hoort dit bij. Ik zie het wel gebeuren dat we straks in deze nieuwe fabriek uit onze voegen barsten en dat het hier te klein is voor de vraag naar deze producten."