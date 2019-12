Energie besparen met zeewier, pannenkoekenplant en silo

Winnaar van een prijs in de 17+-categorie én de Omroep Zeeland Publieksprijs is onderwijsassistent Mike de Voogd. "In Zierikzee staat een lelijke witte graansilo. Daar moet een peil op komen, die aangeeft hoe hoog de zeespiegel op dit moment staat. Dan zien we direct of het water al aan onze lippen staat."

Handig voor toeristen

Vier van de leerlingen uit groep 7 van de Theo Thijssenschool van De Voogd zijn meegekomen naar de uitreiking, met een zelfgemaakte maquette van het idee. "Het is ook handig voor toeristen", aldus Frederique Dhont. "Die zien dan ook hoe hoog het water staat." De leerlingen zijn zelf ook dagelijks bezig met het milieu. Thijmen Nuyens: "Ik zorg ervoor dat ik nooit voedsel verspil. Wat ik overhoud, geef ik aan mijn broer." Allemaal douchen ze zo kort mogelijk. "En thuis scheiden we het afval", voelt Lynn Willemse nog toe.

Prijzen voor de jeugd van 17+ bij YESC (foto: Omroep Zeeland)

Bloemen in schoorsteen

Het Zeeuws Genootschap organiseerde de prijsvraag. Ruim 450 jongeren pitchten 120 ideeën. Dat varieerde van tips om energie te besparen (zet je koelkast 5 centimeter van de muur) tot het inzetten van algen. De jury koos de beste of meest haalbare ideeën.

Bloemen in schoorsteen

"Het was erg inspirerend om de jongeren bezig te zien", aldus Tilly Stroo, programmadirecteur bij YESC. "Sommige ideeën waren wat haalbaarder dan anderen. Zo merk je dat jonge kinderen heel simpel denken, zij willen bloemen in een schoorsteen doen, zodat het de uitstoot opneemt. Maar het is toch goed dat ze erover nadenken."

YESC is opgezet als project, maar krijgt de komende jaren een vervolg, werd vandaag bekend gemaakt. Het is ook de bedoeling dat gekeken wordt of de winnaars hun project echt kunnen gaan uitvoeren.