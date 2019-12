Navarone, Dirty Daddies en Roxeanne Hazes naar 40e Klomppop

Klomppop in Ovezande (foto: Omroep Zeeland)

Navarone treedt vrijdagavond op, na de finale van talentcompetitie Spectra. En één van de smaakmakers van het festival op zaterdag is rijzende popster Roxeanne Hazes. Verder treedt die dag Het Gezelschap op, dit is een nieuw hiphop/poëzie-trio uit Dordrecht met in de gelederen Jordy van De-Likt.

Neus voor Belgisch talent

Het oudste muziekfestival van Zeeland heeft een neus voor wat er in België relevant is en presenteert voor deze editie twee noisy bands: de poprock van SHHT en de altrock The Guru Guru. De afsluiter zondag, na de straattheatermiddag, is The Dirty Daddies, de grootste coverband van Nederland.