Marathon Zeeuws-Vlaanderen en Kustmarathon schrappen geschorste Schokker niet uit uitslag

Hinke Schokker pakte de zege in Zeeuws-Vlaanderen in een parcoursrecord (foto: Omroep Zeeland)

Dat dopinggebruik werd ontdekt na een positieve test na het Nederlands kampioenschap 100 kilometer in Winschoten. Dat was in september. In april won ze de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. "In eerste instantie kunnen wij daar niks mee", zegt Herman Sarneel van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. "Het dopinggebruik is geconstateerd na onze wedstrijd."

"Zelf hebben wij geen dopingcontroles. Dus is het voor ons niet meteen een issue." Schokker mag door haar schorsing vier jaar niet meedoen aan officiële wedstrijden. De Marathon Zeeuws-Vlaanderen en de Kustmarathon zijn geen officiële wedstrijden, omdat de lengte van de parcoursen niet officieel zijn uitgemeten door de Atletiek Unie.

Kustmarathon

Schokker deed in oktober ook nog mee aan de Kustmarathon, daar werd ze derde achter Samantha Luitwieler en Mireille Baart. "Wij nemen geen maatregelen en het belangrijkste argument daarvoor is dat we geen officiële wedstrijd zijn. Wij hanteren wel de straf van de Atletiekunie dus als Schokker zich volgend jaar wil aanmelden, dan gaan we dat niet toelaten."

