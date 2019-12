'Voorjaar 2021 camping Waterdunen open, huisjes volgen later'

Waterdunen (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat er nog geen contracten met vakantiebedrijf Molecaten zijn, heeft Pijpelink er alle vertrouwen in nog voor de komende zomer de grond te kunnen overdragen aan het vakantiebedrijf. De zomer daarop kan de camping opengaan. "Huisjes volgen later, ik heb er alle vertrouwen in. We hebben deze week nog met elkaar gesproken", aldus Pijpelink.

'Geen losse eindjes meer'

Provinciale Staten stelden vrijdag veel vragen over het project. Onder meer over de kosten en risico's van Waterdunen. Rinus van 't Westeinde (CDA) begon met terugblikken. "Eerst was 1 december 2017 de einddatum van het project, die is opgeschoven. De overdracht van de grond aan Molecaten zou medio 2018 zijn. Eind 2018 zou de getijdenduiker werken. Allemaal niet gehaald", aldus Van 't Westeinde.

Aan het lijntje gehouden

"Alles overzien vanaf 2016 kun je misschien concluderen dat we aan het lijntje zijn gehouden?", vraagt het Statenlid zich af. Kan de gedeputeerde nu wel de einddatum aangeven? Zeker in afrondende fase zouden deze losse eindjes er niet moeten zijn."

Mooi, uniek gebied

Eddy Heerschop (PvdA) was een stuk positiever. "Er ligt een mooi uniek gebied waar internationale belangstelling voor is. We kunnen er trots op zijn. De Zeeuw, de natuur, de recreatie, de toerist, iedereen is er beter uitgekomen." Wel had Heerschop een vraag over beheer. "Wie draait er op voor de kosten als een brug kapot is? De provincie of een andere partij?"

Stil protest tegen komst getijdenduiker Waterdunen bij officiƫle openingshandeling (foto: Omroep Zeeland)

Ook Hans Van Geesbergen van de VVD was kritisch. "Meestal zijn de resterende kosten en risico's beter in zicht, zeker in deze fase. Er is een post onvoorzien van 4,7 miljoen euro. Maar de kans bestaat dat dat bedrag niet genoeg is. Dat klinkt als loterij." Van Geesbergen pleitte voor een extra informatiebijeenkomst over Waterdunen.

'Volkomen mislukt'

Maar het meest kritisch was Francois Babijn van Partij voor Zeeland. "Het project is volkomen mislukt, budgetten zijn overschreden. De tijdsplanning is niet gehaald." Verder was Babijn bang dat de onderhandelingen met Molecaten ook mislukken en hij vroeg zich af hoe het dan verder moet. Dat vroeg ook Harold van der Velde (SGP): "Liggen er ook andere scenario's klaar?"

Geloof in Waterdunen

Verantwoordelijk bestuurder Pijpelink probeerde de kritiek te pareren. "Ik geloof in het project. Vanwege de combinatie van de drie doelstellingen: dijkversterking, de recreatieve impuls en nieuwe natuur. Ik ga geen einddatum noemen."

Wel vertelde ze dat ze ervan uitgaat dat in het seizoen van 2021 de camping open is.

