'Als we winnen hebben we hele mooie Kerstdagen'

Daan Eikenhout (foto: Orange Pictures)

GOES is aan een goede serie bezig. De Bevelandse club won drie duels op rij (VVSB, Harkemase Boys en VVOG) en kan die reeks bekronen door aan te sluiten met de middenmoot. "Als we winnen en aansluiten hebben we hele mooie Kerstdagen."

Ter Leede staat op de negende plaats. GOES staat veertiende en komt bij een overwinning op gelijke hoogte met de ploeg uit Sassenheim.

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 14-39 2. DVS'33 14-32 3. ODIN'59 14-28 9. Ter Leede 14-19 10. Jong Almere City FC 14-17 11. SteDoCo 14-17 12. Ajax 14-17 13. VVSB 14-16 14. GOES 14-16 15. DOVO 14-11 16. VVOG 14-8 17. ONS Sneek 14-6

Operatie Hoekman

Bij GOES ontbreekt morgen reserve-keeper Lorenzo Hoekman opnieuw in de wedstrijdselectie. Hoekman kampt al langere tijd met een schouderblessure en moet volgens Eikenhout geopereerd worden. "We zijn Lorenzo voor langere tijd kwijt."

Boris de Mol neemt de plek van Hoekman op de bank in, zoals hij de afgelopen weken al deed. Ook ontbreekt Ruben Besuyen vanwege studie.

Teleurstellen

Verder is iedereen fit. Dat betekent dat Eikenhout spelers moet teleurstellen. "Dat vind ik heel moeilijk bij GOES. We hebben geen tweede elftal, waardoor sommige spelers alleen in oefenwedstrijden minuten kunnen maken. Dat is heel lastig, maar ik kan er niks aan veranderen."