'Zeeuwse vissers verdienen steun nu Brexit nadert'

Pulsvissers op de Noordzee (foto: ANP)

Het initiatief voor de steun komt van Forum voor Democratie. Die wil, samen met een meerderheid van de Staten, dat de regering zich in Europees verband hard maakt voor de positie van Nederlandse vissers in het algemeen en die van Zeeuwse in het bijzonder.

En de partij pleit voor goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk, ook na de Brexit.

Kleine groep ondernemers

Trees Janssens van de Partij voor de Dieren steunde de motie niet. "Het gaat om een hele kleine groep ondernemers die al veel aandacht en steun krijgt. Zonder echt duurzaam te gaan werken."

Provinciebestuurder Jo-Annes de Bat gaat over de visserij in Zeeland. "Een motie met deze strekking lag er in 2017 ook al. Maar het kan geen kwaad nogmaals om steun en aandacht te vragen."

Zorgen over de Brexit

Zeeuwse vissers maken zich zorgen over de Brexit. Als de Britten de Europese Unie verlaten, valt meer dan de helft van de Nederlandse visgronden weg. Dat is te vergelijken met een boer die van het een op het andere jaar geen gewassen meer mag verbouwen op de helft van zijn akkers. Of het ook echt zover komt, is nu nog niet duidelijk.

De Britten stappen op 31 januari vrijwel zeker uit de EU. Vervolgens moet er vóór 31 december 2020 een handelsakkoord met de EU liggen, anders volgt een harde Brexit, waarbij alle banden met de EU worden doorgesneden.