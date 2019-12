Reddingsplan VVV Zeeland laat mogelijk maanden op zich wachten

Nu het kerstreces van het dagelijks provinciebestuur op handen is lijkt de kans klein dat er nog voor eind december een reddingsplan op tafel komt. Januari, februari en zelfs maart wordt genoemd voor de eventuele bekendmaking van het plan. En dat betekent een behoorlijke vertraging.

Niet op alles bezuinigen

Ondertussen zijn de meningen verdeeld. Zo vindt D66 Zeeland voorman Ton Veraart dat het vooral gaat om de producten waarin geïnverteerd is. "Met name het routebureau en de website. Daar hebben we veel subsidie voor gegeven en die moeten we overeind houden."

Want de routes die zijn ontwikkeld voor fietsers en wandelaars moeten volgens Veraart blijvend gebruikt kunnen worden. Hetzelfde geldt volgens hem voor de website. "Zeg maar iets ruimer, de digitale infrastructuur. Daar is veel in geïnvesteerd. Daar zitten heel veel data in en dat zijn zaken die we volgens mij moeten behouden."

VVV of onder een andere vlag

Maar dat hoeft wat hem betreft niet onder de vlag van de VVV. "Dat kan ook onder een andere vlag. Het gaat erom dat wij de investeringen behouden en dat wij daar ook na een faillissement bij kunnen."

De VVV heeft in de afgelopen maanden een toekomstplan gepresenteerd. Daarin staat dat met de huidige subsidie én een eenmalige injectie van 1,1 miljoen euro de VVV weer levensvatbaar is. Tevens wil de organisatie met die injectie een verdienmodel ontwikkelen via de website. De informatie/inspiratiepunten worden in het plan omgevormd tot 'shop-in-shop'-formule, waarbij de VVV bij andere winkels intrekt.

Maar Statenlid Maaike Walraven van GroenLinks kijkt daar anders naar. "Er moet gewoon goed nagedacht worden hoe we de VVV weer goed op de kaart krijgen. Het speelt al een hele tijd maar in 2017 is gekozen voor de huidige koers met instemming van alle betrokkenen. Nu twee jaar later vallen de resultaten tegen maar dat wil niet zeggen dat ik geen kansen meer zie voor de VVV. Als we onze handen ervan af trekken dan gaat het zinken."

Ook verdeeldheid bij gemeenten

Naast de verdeeldheid binnen de Staten is die er ook bij gemeenten. Zo gaf Middelburg al langere tijd geen geld meer aan de VVV, Schouwen-Duiveland wil afbouwen en ook Vlissingen ziet er geen heil meer in. Daar is ondernemers nu gevraagd met alternatieve plannen te komen.

Ondernemers denken over nieuwe kansen

Ondernemers hebben inmiddels zeven plannen ingediend. Volgens Jolanda van Boven, voorzitter van de Vlissingse Ondernemers Centrale biedt de nieuwe situatie kansen. "De ondernemers denken aan verschillende dingen. Zo wordt er nagedacht over touchscreens en een app. Maar wellicht ook toch weer een infopunt. VVV is een merknaam en het gaat ons om de informatieverstrekking. Wie dat doet maakt niet uit."

Dan zijn er ook nog gemeentes, zoals de gemeente Sluis, waar politici pas iets willen zeggen nadat ze het reddingsplan van de provincie hebben ingezien. Toch denkt Walraven dat het tij nog te keren valt. "Ik denk het wel. Als we elkaar goed in de ogen kijken en zeggen wat er verloren gaat als we de VVV niet meer hebben dan denk ik dat we heel snel tot de juiste conclusie komen."

