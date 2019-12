HZ viert Paarse Vrijdag om iedereen zichzelf te laten zijn

De Paarse Vrijdag is georganiseerd door studenten van de opleiding Pedagogiek en Social Work. Ze deden een oproep aan alle studenten om in het paars gekleed naar school te komen en er werden paarse bandjes uitgedeeld. "Vorig jaar was er een enquête op school waaruit bleek dat bijna de helft van de studenten zich niet altijd veilig voelt op school", zegt Kim Barentsen, een van de organisatoren van de actie. "Niet iedereen durft zichzelf te zijn op school."

Heftige ervaring

Studente Marieke Greijn heeft wel eens nare ervaringen gehad. "Ik stond een keer bij een bijeenkomst als enige lesbische vrouw tussen 40 hetero vrouwen", zegt ze. "Toen kreeg ik van sommigen te horen dat wij niet mogen samenwonen en geen kinderen mogen krijgen. Die reacties kwamen van gelovige studenten. Dat is best heftig, maar ik ben er wel over in gesprek gegaan met ze."

Elk jaar op de tweede vrijdag van december is het Paarse Vrijdag. Op meerdere scholen in Zeeland zijn dit soort acties al gehouden, maar het was de eerste keer op de Hogeschool Zeeland."Over het algemeen kregen we positieve reacties", zegt Kim Barentsen. "Alleen sommige jongens weigerden een paars bandje aan te nemen. Ze waren vast bang om geassocieerd te worden met LHBT'ers. Dus het is goed om het er over te hebben op school."

Paarse Vrijdag op de Hogeschool Zeeland.