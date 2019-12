Lyson neemt videoclip op in Londen

Zanger Lyson heeft een videoclip gemaakt samen met artiest Young Villian. Lyson woont in Rotterdam, maar groeide op in Zeeland. Het nummer heet I Know en de clip is opgenomen in Londen.

Lyson is drie jaar bezig met muziek maken. Na enkele vervelende ervaringen in de muziekwereld heeft hij nu de draad weer opgepakt. I Know is daarvan het eerste resultaat. Voor volgend jaar staat een eerste soloclip en een album gepland.

Young Villian komt uit de Verenigde Staten. Hij is het meest geïnteresseerd in hiphop en rap. In 2018 won hij de finale van Stand Out, een talentenjacht voor jonge rappers, zangers, dansers en producers.