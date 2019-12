Gemeentebestuur Terneuzen jolig in foute kersttrui (foto: Gemeente Terneuzen)

Burgemeester Lonink staat zelf op de foto met een blauwe kersttrui met de tekst: Oh Deer, It's Christmas, compleet met kerstmuts met knipperende lichtjes. Wethouder Sonja Suij heeft een groene kersttrui aan: "De laatste die ik nog kon vinden in de winkels! Er is blijkbaar een run op dit soort truien."

Ook andere leden van het college van burgemeester en wethouders hebben vandaag kersttruien aangetrokken. Het zevenkoppige college staat samen op de foto met gemeentesecretaris Jan Princen die ook een kersttrui aanheeft.

De Foute Kerstruiendag is ooit in het leven geroepen door Save the Children, een stichting die opkomt voor kinderen in nood. De stichting vraagt mensen een foute kersttrui te dragen en geld te doneren.

Burgemeester Lonink legt uit waarom zijn college meedoet aan de landelijke Foute Kersttruiendag: "Aan de ene kant is het leuk om zoiets een keer in teamverband te doen; aan de andere kant willen we aansluiten bij de samenleving." De foto is vandaag door de afdeling Communicatie van de gemeente Terneuzen verspreid. "Ik kan me niet voorstellen dat zo'n foto veel mensen echt interesseert", nuanceert Lonink.

Burgemeester Jan Lonink en wethouder Sonja Suij vertellen waarom zij zich laten fotograferen in een foute kersttrui

Wethouder Sonja Suij (VVD) is positiever. Ze kan wel lachen om de actie. "Het is hartstikke leuk. Als college lijkt het soms alsof we ver van de mensen staan, maar we willen juist dichtbij de mensen staan. Daarom doen we hier aan mee."

Hele dag aan

Na het fotomoment vertrok burgemeester Lonink naar een overleg in de haven met de officier van justitie, de politie, marechaussee en douane. Hij kondigde aan de kersttrui de hele dag aan te houden. "Maar ik heb wel een jasje bij de hand, als ze er erg van schrikken."

Ook medewerkers van Omroep Zeeland trokken vandaag een foute een kersttrui aan.