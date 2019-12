Onrust bij De Mikke na sluiting vogelziekenhuis Naarden

"Alle opvangcentra werken allemaal een beetje op dezelfde manier. En als de ene het niet mag, wat gaan ze dan doen bij de ander", zegt Louwerse. Zij vreest dat alle opvangcentra nu onder een vergrootglas komen te liggen.

Op de vraag of het een terechte actie is van de NVWA wil Louwerse niet ingaan. Wel kan ze uit ervaring spreken dat het ondoenlijk is om met elke binnengekomen vogel naar een dierenarts te gaan. "Soms is het er een per dag, maar op drukke dagen 30 tot 40. Dat gaat gewoon niet. Dat kost een heleboel geld en mankracht. Dat kunnen wij dus ook niet betalen en die dierenarts kan dat ook niet allemaal gratis gaan doen, en kan dat ook niet aan."

Kleine verwondingen zoals een gekneusde poot of wormen behandelen ze zelf. Maar voor de grotere kwalen zoals breuken en wonden die gehecht moeten worden, gaan ze wel langs de dierenarts.

Bang dat De Mikke hetzelfde overkomst als het vogelziekenhuis in Naarden is Louwerse niet. "We zijn er heel scherp op en ik ben zelf ook heel streng. Dat wordt mij ook weleens verweten."