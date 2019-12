Waarom je in Hulst geen eenzame kerstavond hoeft te hebben

Van dinsdag tot en met zaterdag zie je een blije gezichten bij Buurthuis 't Onderonsje in Hulst. Daar zit het Kookpunt en steekt een man of vijftien voor een paar euro de beentjes onder tafel. "Ik kom hier vijf dagen per week eten", vertelt een van de cliënten. "Het eten is lekker, maar ik kom vooral omdat het gezellig is en ik nu niet alleen thuis zit."

Van vier naar vijftien man aan tafel

In de keuken staat begeleider Willy Klaaijsen. Zij heeft het project de afgelopen twee jaar zien groeien: "We begonnen met een man of vier en nu zitten er elke dag gemiddeld zo'n vijftien man aan tafel. Dat zijn vooral mensen die bij Tragel wonen of begeleiding krijgen, maar er komen ook mensen uit Hulst. Die vinden het vaak fijn om niet alleen te hoeven eten."

Hulpkoks

Willy krijgt hulp van cliënten Edwin en Steven. Afgelopen twee jaar ontwikkelden zij heel wat vaardigheden in de keuken. Steven: "Ik heb geleerd om voor grote groepen te koken. Vandaag heb ik een stuk of veertien gehaktballen gedraaid. Ze zijn net gebakken en kunnen zo de oven in zodat ze nog een beetje na kunnen garen."

Het project is zo'n succes dat er dus voor het eerst op kerstavond gekookt gaat worden. Er is plek voor dertig man en de avond zat binnen no-time volgeboekt. Willy: "Het voorziet blijkbaar in een behoefte. Er komt een aantal gasten die niks met Tragel te maken hebben, maar hier wel wekelijks komen eten. Zij gaven aan dat ze het niet fijn vinden om alleen thuis te zitten op kerstavond. Het is hartstikke fijn om voor die mensen te kunnen koken."