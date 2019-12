IJzersterke tweede helft bezorgt Groene Ster ruime zege op Apeldoorn

Groene Ster houdt de schade beperkt tegen titelkandidaat FC Marlene (foto: Omroep Zeeland)

Door nederlagen in de afgelopen weken was Groene Ster afgezakt naar de tiende plaats op de ranglijst. Apeldoorn had twee punten meer en kon dus ingehaald worden. Daar zag het in de eerste helft nog niet naar uit. Slorig verdedigen aan de kant van Groene Ster zorgde voor een achterstand van 0-1 bij rust.

Vijf goals

In de tweede helft werd die achterstand meer dan goed gemaakt. De meevoetballende keeper Karim Ben Sellam zorgde voor de assist waaruit Laabich de gelijkmaker kon scoren, niet veel later zorgde Laabich uit een tien metertrap ook voor 2-1 en ook de 3-1 voor Groene Ster kwam van zijn voet. In de slotfase kwamen daar nog twee doelpunten bij. Salim Sandee scoorde de 4-1 en het slotakkoord was voor aanvoerder Hoessein Bouzambou (5-1).

Ranglijst

Door de zege stijgt Groene Ster een plaatsje op de ranglijst en staat het nu negende. Belangrijker nog is het gat met de degradatieplaatsen. Dat is opgelopen naar negen punten, waardoor Groene Ster onbezorgd aan 2020 lijkt te kunnen beginnen.