Zeeuwse betonklomp valt in de prijzen

Het gebouw ligt ten zuidwesten van Zierikzee aan de Levensstrijdweg en maakt deel uit van 'Plan Tureluur', een natuurgebied van zo'n 1.000 hectare waar in een moerasachtige omgeving vele soorten vogels en bijzondere planten als zeekraal, lamsoren en zeeaster voorkomen.

Je zou het gebouw kunnen vergelijken met een grote steen die in het landschap terecht is gekomen." Nick Tilanus - architect

Volgens architect Niels Tilanus, die het gebouw heeft ontworpen, is er bewust gekozen voor eenvoud. "Het is de bedoeling dat het gebouw uiteindelijk deel gaat uitmaken van zijn natuurlijke omgeving. Er is begroeiing mogelijk van korstmossen en andere vegetatie." Daarnaast sluiten de trappen en ramen aan op het omliggende landschap, waarbij de 'rechte lijnen' van de zeedijken, kenmerkend zijn. "Je zou het gebouw ook kunnen vergelijken met een grote steen die in het landschap terecht is gekomen."

Het nieuwe regiokantoor van Natuurmonumenten (foto: Mathijs Labadie)

Volgens Tilanus wordt glasschuimbeton in het buitenland al jaren gebruikt. Alleen wordt het beton dan op een andere manier verwerkt. Het beton wordt namelijk in een houten bekisting gestort, waardoor het beton, als de bekisting verwijderd is, glad en egaal is. "Wij wilden dat voorkomen en wilden juist een ruwe buitenkant, waarbij de glasschuimkorrels zichtbaar zouden zijn. Dat is na veel experimenteren met het materiaal gelukt."

Liggend bouwen

Om het beoogde resultaat te bewerkstelligen zijn de wanden en het dak ter plekke vervaardigd. De vier wanden zijn in hun geheel liggend in het landschap gestort. De glasschuimkorrels kwamen daardoor boven drijven en hebben ervoor gezorgd dat de gevels een grofkorrelig oppervlak hebben. Ook het dak is op deze manier tot stand gekomen.

De wanden van glasschuimbeton worden gestort (foto: Niels Tilanus)

Toekomst

Tilanus is erg tevreden met het eindresultaat en vindt dat het gebouw en het gebruik van de materialen en technieken aansluit bij de wens die Natuurmonumenten had. Namelijk het creëren van een gebouw dat opgaat in het landschap en geen gouden boeddha is. Hij hoopt dat deze nieuwe werkwijze vaker toegepast gaat worden in Nederland. "Naast een award en de eeuwige roem zijn we al door diverse partijen benaderd die interesse hebben getoond in onze bijzondere werkwijze."

