Telefoondieven actief in Middelburg

Gestolen smartphones in Middelburg (foto: Politie Walcheren)

Nadat een van de slachtoffers zijn telefoon had afgegeven, reden ze weg om hulp te halen. Agenten hebben tevergeefs in de omgeving naar de daders gezocht. Het gaat om jongemannen met een licht getinte huidskleur. Een van hen had een stoppelbaardje. De vermoedelijke daders zijn tussen de 1.65 en 1.75 lang. Ze reden op een damesfiets zonder verlichting.

Telefoondieven opgepakt

Afgelopen nacht werden agenten in het horecagebied van Middelburg aangesproken door een dame die zei dat ze van haar telefoon was besloten. Via de app Find my iPhone ontdekten de agenten dat de telefoon in een horecagelegenheid aan de Vlasmarkt was. Daar werden twee verdachten aangehouden. Bij een van hen werden vier mobiele telefoons aangetroffen, waaronder de bewuste iPhone. Het is onduidelijk of de verdachten iets met de eerdere telefoonroof te maken hebben.