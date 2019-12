Verkoop e-sigaretten gedaald na nieuws over dodelijke slachtoffers

De e-sigaret, waarmee een vloeistof met nicotine of smaakstof wordt verdampt, wordt vaak ingezet als hulpmiddel bij het stoppen met roken. En daar is niets mis mee, zegt Harry van Hal, eigenaar van de e-sigaretshop in Vlissingen. Toch merkt hij wel de gevolgen van de onrust die is ontstaan nadat er dodelijke slachtoffers vielen na het vapen. In de weken na het nieuws van de doden halveerde de verkoop in zijn winkel.

Nu, een maand of vier later, is de verkoop nog steeds niet op het oude niveau. "Ik ben bang dat het nog wel even gaat duren voordat die zich weer helemaal herstelt", zegt Van Hal.

'Doden vallen vooral door illegale patronen'

Volgens Van der Hal vallen de doden in het buitenland vooral door gebruik van illegale patronen. In Nederland heeft de e-sigaret geen slachtoffers geëist. "Er zijn wel een aantal gevallen bekend van ziekten, vooral longziekten, die misschien te maken hebben met de e-sigaretten, maar hier hebben we nog niet genoeg informatie over", zegt Reinskje Talhout van het RIVM. De situatie van die mensen wordt gemonitord door het RIVM, laat Talhout weten.

Toch waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor het gebruik van de e-sigaret. Het vapen is volgens het RIVM is minder ongezond dan ouderwets roken, maar zit er toch een aantal ingrediënten en chemische onzuiverheden in de vloeistof en damp die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Mensen kunnen volgens het RIVM de e-sigaret beter niet langdurig en structureel gebruiken. Toch vindt Van Hal dat we het gevaar niet te groot moeten maken: "Natuurlijk, helemaal niets is nog beter. Maar als ik door Rotterdam loop en ik hap al die lucht van de auto's in, krijg ik meer slecht spul binnen dan van heel de e-sigaret."