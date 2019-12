Oemoemenoe sluit 2019 af met nederlaag

(foto: Miriam Wasterval)

Al snel in de wedstrijd kwam Oemoemenoe op een achterstand en de Middelburgers waren onmachtig om iets terug te doen. Bij rust stond het al 26-0 voor The Dukes. Oemoemenoe moest kort voor rust nog een andere tegenvaller slikken toen Andictor Petolo met een enkelblessure uitviel.



Na rust slaagde Oemoemenoe er lang niet in om te scoren en liep The Dukes uit naar 33-0. Toch wist Oemoemenoe middels Gabor Besuijen een try te scoren, maar die werd afgekeurd door de scheidsrechter omdat de ingooi bij de lineout niet over de vijf meter was.

Joey Luitwieler

The Dukes liep daarna uit naar 40-0. Joey Luitwieler wist de eer te redden voor Oemoemenoe met een try, waarmee hij de stand op 40-5 bracht. Daarna bepaalde The Dukes middels een try de eindstand op 45-5.