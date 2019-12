Terneuzense Boys verliest degradatiekraker ondanks hattrick Peric

Terneuzense Boys (foto: Harry Brouns)

Terneuzense Boys kwam al snel op achterstand tegen Oranje Wit. In de vijfde minuut wist invaller doelman Sander Pijpelink (hij verving de geblesseerde Antonie Notte) een schot van de thuisploeg te keren, maar in de rebound zorgde Jimmy Pieper voor 1-0. Na iets meer dan een halfuur werd het op bijna identieke wijze 2-0. Deze keer was Jeremy de Leijster de afmaker. Daarmee was de gifbeker in de eerste helft nog niet leeg voor Terneuzense Boys. Pieper zorgde met zijn tweede goal voor een 3-0 ruststand.

Hattrick Peric niet genoeg

Na rust kwam Terneuzense Boys beter voor de dag. Binnen een minuut zorgde Peric voor de 3-1, maar spannend werd het daarna niet. Door goals van Langerak (51e minuut) en Plaisier (75e minuut) liep de ploeg uit Dordrecht uit naar een 5-1 voorsprong. In de laatste tien minuten wist Peric nog twee keer te scoren. Eerst na een steekpass van invaller Rick Gort en drie minuten later vanaf de penaltystip na hands van Oranje Wit. In blessuretijd kwam Terneuzense Boys zelfs nog terug tot 5-4 door een goal van Rick Gort, maar de eindsprint leverde uiteindelijk geen punt meer op.

Scoreverloop

1-0 Jimmy Pieper (5)

2-0 Jeremy de Leijster (31)

3-0 Jimmy Pieper (33)

3-1 Miroslav Peric (46)

4-1 Mike Langerak (51)

5-1 Ronald Plaisier (75)

5-2 Miroslav Peric (80)

5-3 Miroslav Peric (87/pen)

5-4 Rick Gort (90+1)

Opstelling Terneuzense Boys

Sander Pijpelink, Wouter Faasse, Thiemo Moes (Niek Hamelink/66), Ewoud van Troost, Dangelo Martien, Justin van Rossem (Stan Roose/73), Bart Gort, Jesper Cornelissen (Rick Gort/61), Sander Oonk, Bart van Fraeyenhove, Miroslav Peric