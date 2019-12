Kliederen met vet en meelwormen om vogels de winter door te helpen

De activiteit maakte deel uit van de zogenoemde Oerrr-dag die Natuurmonumenten vier keer per jaar voor de leden en andere geïnteresseerden houdt. De kinderen maakten overigens niet alleen voederplanken. Ze gingen onder leiding van een gids ook een stukje van het natuurgebied in, waar ze van alles kregen uitgelegd over vogels. Hoe je ze het beste kunt spotten en dat de stand van de ogen het voornaamste verschil is tussen een roofvogel en een prooivogel.

Vroeg beginnen

Het is volgens Jacob Riebe van Natuurmonumenten belangrijk om kinderen vroeg wegwijs te maken in de natuur. "Zeker als je kijkt naar dat ze tegenwoordig vooral met mechanische spelletjes en computergames aan de gang zijn", legt hij uit. "Ze moeten ook in het echt kunnen beleven wat de natuur is en wat het voor ze betekent en hoe dat werkt." Door dit soort activiteiten hoopt Riebe dat kinderen zelf aan de slag gaan in of met de natuur en er het belang van inzien.

Makkelijke prooi

Het liefst zou Riebe zien dat er in elke tuin een voederplank komt te hangen. "Want de vogels kunnen anders niet genoeg voedsel vinden. Net zoals wij in de winter extra vitaminen nodig hebben, hebben de wintervogels extra voedsel nodig." Bang dat de vogels daardoor lui worden en een nog makkelijkere prooi voor andere dieren is hij niet. "We hebben een heleboel vogels in Nederland die een gebrek hebben aan eten. En een goede vogelstand is heel belangrijk voor het milieu."