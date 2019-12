Terneuzen mede-koploper na zege in derby op Philippine

De bezoekers traden voor de laatste maal aan onder interim-trainer Tom Nieuwelink, die na de winter als assistent van de nieuw aangetrokken coach David Destorme zal fungeren. De toekomstig oefenmeester was aandachtig toeschouwer in Philippine, waar hij beide teams met een heuse vuurwerkshow naar het veld begeleid zag worden.



Terneuzen was vanaf het begin de betere ploeg en kwam dan ook verdiend op voorsprong via Nick Claassen, die één-op-één met de keeper keurig afwerkte. De wind maakte goed voetbal schier onmogelijk, waardoor kansen schaars waren. Toch breidden de bezoekers de voorsprong bijna uit toen Jamie Rademakers na een dik half uur spelen de paal raakte. Na rust kwam de verdiende 0-2 alsnog, Claassen maakt zijn tweede van de avond nadat hij als eerste bij een verkeerde terugspeelbal was. Philippine gaf zich niet over en scoorde een kleine drie minuten later de aansluitingstreffer; invaller Roland van de Wege schoof de bal onder keeper Geensen door. De thuisploeg kon geen gelijkmaker meer forceren en daarmee eindigde de wedstrijd in een nipte overwinning voor Terneuzen.

Zondagmiddag werken de andere ploegen in de 3e klasse A nog een vol programma af, waardoor Terneuzen nog niet weet of het de winterstop ingaat als koploper. Het deelt de eerste plaats op dit moment met Gastel en Roosendaal, die beiden nog in actie komen.

Scoreverloop:

0-1 Nick Claassen (7)

0-2 Nick Claassen (64)

1-2 Roland van de Wege (67)

Opstelling Philippine

Sjef van Kinderen, Kevin Nielen, Bart Sprangers (Steven Visser/71), Jim van Vlierberghe, Robin Lammertijn, Rosario Taalman (Roland van de Wege/51), Sebastian de Meijer, Joey Walhout, Haitam Kadiri, Tiamo Roose (Niels van Holst/81), Jos Westerhout

Opstelling Terneuzen

Jeremy Geensen, Enrico van Overmeeren, Bert den Hamer, Jasper van Asten, Amidu Tanko (Lieuwe Geysels/62), Jamie Rademaker (Stijn Verstraeten/68), Douwe de Kok, Jeremie Noa, Marc Verwei, Jahrdell Constansia, Nick Claassen