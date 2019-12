Geerman loodst Vlissingen langs Hillegersberg

VC Vlissingen juicht na een doelpunt (foto: Paul ten Hacken)

Terechte zege

Vlissingen begon uitstekend aan de wedstrijd en nam meteen het initiatief. Op aangeven van de sterk spelende Thomas de Rijke zorgde Gino Zuppelli voor de verdiende voorsprong. De bezoekers bleven de betere partij en kwamen tien minuten later op een terechte 0-2 voorsprong door een fraaie treffer van Geraldi Geerman. Vlissingen was even de concentratie kwijt en dit resulteerde in de 1-2 van Felix Verhaar.

In het tweede bedrijf ging de Walcherse formatie op zoek naar de beslissing. Via een prachtige solo van Geraldi Geerman werd het 1-3. Thomas de Rijke, net als Geerman met een fraaie solo, tekende de 1-4 aan en Vlissingen geloofde het wel. In de slotfase kwam de thuisploeg nog akelig dichtbij dankzij twee treffers van Verhaar, maar Vlissingen trok de zege uiteindelijk over de streep.

Ranglijst

Door deze 3-4 zege klimt VC Vlissingen naar de derde plaats op de ranglijst. De ploeg heeft na twaalf duels 21 punten verzameld en heeft zes punten minder dan de koploper.

Scoreverloop

0-1 Gino Zuppelli (18)

0-2 Geraldi Geerman (27)

1-2 Felix Verhaar (28)

1-3 Geraldi Geerman (70)

1-4 Thomas de Rijke (72)

2-4 Felix Verhaar (79)

3-4 Felix Verhaar (88)

Opstelling Vlissingen

Karim Ben Sellam, Milton Roemeratoe, Josimar Pattinama, Shannon Braafhart, Renzo Roemeratoe, Etienne Mallie, Menancio Weeda, Nicky van Merriënboer (Saïd Bouzambou/72), Geraldi Geerman, Gino Zuppelli, Thomas de Rijke