Zeeuwse handballers: 'Hopen dat dit succes onze sport weer vooruit helpt'

Het is de vraag of Zeeuwse handbalverenigingen kunnen profiteren van de successen van de Oranje dames. Orion uit Heinkenszand besloot eerder dit jaar zich niet meer in te schrijven voor de competitie omdat ze te weinig spelers hebben en geen waardig team op kunnen stellen.

"Dit succes kan ons alleen maar helpen", zegt Arno Riemens, bestuurslid van de handbalvereniging. "Het leeft enorm in het land en in de media dus we hopen dat dit ons vooruit helpt. En het is natuurlijk ook een fantastische prestatie van de vrouwen, wat een wedstrijd!"

Tranen in de ogen

Een van de supporters stond na afloop van de wedstrijd met tranen in zijn ogen. "Wat een team, wat een prestatie. Wat hebben die meiden geknokt... geweldig gewoon."

De Nederlandse handbalsters speelden voor de derde keer een grote finale. De eerste twee gingen verloren: op het WK van 2015 en het EK van 2016 was Noorwegen te sterk. Van de Noorse vrouwen had Oranje vandaag in ieder geval geen last, met Spanje als tegenstander. Die speelden nooit eerder een WK-finale.

Statistieken voordelig

De Spaanse vrouwen versloegen Noorwegen vrijdag in de halve finale, Oranje had kort daarvoor olympisch kampioen Rusland uitgeschakeld. De statistieken voor de finale waren in het voordeel van Nederland: van de laatste vijf ontmoetingen voor deze finale met Spanje won Oranje er vier. Die teller staat nu dus op vijf.