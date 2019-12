Tolhoek blikt terug op bewogen jaar en kijkt alvast naar 2020

Een jaar geleden zag het er slecht uit voor de renner van Lotto-Jumbo. Op een vakantie in Thailand liep hij een ooginfectie pp, waardoor hij een aantal dagen aan beide ogen blind was. Door goede zorg in het ziekenhuis in Goes was hij er snel bovenop, maar had hij een flinke trainingsachterstand.

Giro wisselvallig

Door die achterstand was hij in de Giro wisselvallig. Goede dagen werden afgewisseld met etappes waarin hij amper de laatste groepen kon volgen. Volgens Tolhoek was dit allemaal toe te rekenen aan die opgelopen trainingsachterstand.

(foto: Omroep Zeeland)

Toch kwam een maand later in Zwitserland het hoogtepunt van zijn carrière. In Zwitserland won Tolhoek zijn eerst Pro-Tour wedstrijd in de Tour de Suisse. "Wat er dan allemaal door je heengaat. Het gevoel wat ik had, toen ik over de finish kwam is niet te beschrijven."

'Basis is goed'

De overwinning smaakt naar meer, want hij zou graag komend seizoen een rit winnen in één van de drie grote rondes. Of hij de Giro, Tour, of Vuelta rijdt, wordt later bekend gemaakt, maar als hij meedoet, dan heeft hij als doel om een rit te pakken. "De basis is nu goed, dus ik heb daar het volste vertrouwen in."