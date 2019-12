Al jaren een eindejaarstraditie, maar de zenuwen gieren nog steeds door z'n keel

Het is rond 14.00 uur als zondag de eerste mensen de foyer van de Stadsschouwburg in Middelburg binnen druppelen voor de matinee-voorstelling van de dertiende eindejaarvoorstelling van Maikel Harte. In de artiestenfoyer springt de broer van Maikel, Jan Harte, een gat in de lucht, als het laatste fluitsignaal klinkt bij de finale van het WK handbal. Het Nederlands damesteam is wereldkampioen. Maikel hoort het ietwat gelaten aan, de eerste zenuwen gieren al door zijn keel.

Als Maikel Harte zich een kleine drie kwartier voor de voorstelling terugtrekt in de kleedkamer, klinkt door de boxen het geluid van het podium door. Zijn bandleden zetten de laatste muzikale puntjes op de 'i'. Bassist Laurens speelt een vrolijk en ritmisch deuntje op z'n basgitaar, die hij net heeft gekocht via Marktplaats. Maar Maikel is er klaar mee, hij moet er mee stoppen. Het geluid werkt op zijn zenuwen.

Het laatste uur voor de voorstelling

Zo goedlachs hij op het podium is, zo geconcentreerd en vooral zenuwachtig is hij vlak voor de voorstelling. In het laatste uur voor hij op moet, heeft hij zo zijn vaste rituelen. Van opmaken, tot omkleden en van luisteren naar muziek op volume twintig tot complete stilte en niemand om hem heen. Alles verloopt volgens een vast ritme waar niet van afgeweken mag worden.

Het enige ritueel waar de rest van de groep een rol bij heeft, zijn de high fives en de groepsknuffel in de coulissen. Waarbij Laurens iedere keer een 'woord van de dag' bedenkt, die vervolgens door iedereen in koor wordt herhaald. En met het kersverse wereldkampioenschap van de dames bij het handbal, roept iedereen na een stevige knuffel in koor 'handbaldames'!