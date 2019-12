Goedemorgen! Zeeuwse in Heel Holland Bakt en boeren gaan niet blokkeren

De Zeeuwse boeren die zijn aangesloten bij de Farmers Defence Force (FDF) gaan publieksvriendelijke acties houden. Landelijk staan er weer protestacties van de boeren op het programma tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Niet alle boeren doen daar aan mee, de LTO en ZLTO hebben zich gedistantieerd van de acties die zijn geïnitieerd door Farmers Defence Force (FDF). De boeren zijn van plan dit keer hardere acties te voeren dan de laatste keren.

Zeeuwse vlag bij een eerder boerenprotest in Den Haag (foto: Monique Kloet)

Supermarkten vrezen dat de acties op hun distributiecentra zijn gericht en dat daardoor mogelijk de leveringen aan supermarkten in gevaar komt. De brancheorganisatie had de boeren een ultimatum gesteld dat ze de supermarkten niet zouden blokkeren, maar daar zijn de boeren niet op in gegaan. Om 10.30 uur doet de rechtbank in Lelystad uitspraak in een door de supermarkten aangespannen kort geding.

FDF heeft andere sectoren, zoals de bouw, zorg en onderwijs opgeroepen zich aan te sluiten bij de acties. Of en in welke mate deze sectoren bereid zijn mee te doen is nog niet helemaal duidelijk. Zeker is wel dat Bouwend Zeeland af ziet van deelname. Volgens Joost Schuijs van Bouwend Zeeland gaat het te ver om distributiecentra te blokkeren.

Nina uit Middelburg mag de komende weken haar bakkunsten laten zien aan Robert van Beckhoven, Janny van der Heijden en Andre van Duin (foto: MAX / Roland J. Reinders)

De komende weken loopt op zondagavond weer het water in de mond bij het zien van uiteenlopende baksels in de Heel Holland Bakt-tent. Het zevende seizoen van de kijkcijferhit is gisteren afgetrapt met de selectie van de tien kandidaten die het tegen elkaar op gaan nemen. Tussen de kandidaten zit dit jaar ook een Zeeuwse; de 30-jarige Nina uit Middelburg.

Nina Nikše Maričić uit Middelburg doet dit jaar mee aan Heel Holland Bakt (foto: Omroep Max)

Hoever Nina komt in het programma, is uiteraard niet bekend. Dus zitten wij de komende weken op zondag voor de buis. Enneuh Nina... mocht je nog proefkonijnen zoeken voor een van je taarten, je bent altijd welkom! ;)

Wereldkampioen

Tot slot nog even terug naar de zenuwslopende finale bij het WK Handbal in Japan. In de sporthal van handbalvereniging Orion was de spanning om te snijden...

Het weer

Het begint vandaag met wat wolken en zelfs wat zon, maar de pret duurt niet lang. In de middag en avond trekken er vanuit het zuiden mogelijk enkele buien over. Morgen ziet het er beter uit, dan blijft het de hele dag droog en schijnt de zon zo nu en dan. Pas in de avond is er kans op een buitje.