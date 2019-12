Ad Petiet heeft duizenden 'filmsterren' onder zijn dak

Deze maand worden er opnames gemaakt voor de film over de Slag om de Schelde. Daar gaan vrachten spulletjes van Ad Petiet naar toe. "Ze wilden kistjes, fietsen, bootjes en complete inrichtingen van huizen uit 1944. Daar hoorden ook flesjes bier bij, en die had ik staan." Oorlogsfilms en documentaires staan prominent op de lange lijst van klanten van Petiet. 'De Franse Slag' en 'Soldaten zonder wapen' zijn twee Zeeuwse voorbeelden.

Herinneringen

Petiet zwerft graag over de filmsets waar zijn spulletjes een rol hebben en geniet als mensen bij het zien van de nostalgische verzameling herinneringen ophalen. "Soms zijn dat fijne, maar soms ook minder goede herinneringen. Zelfs dan is het mooi om te zien hoe die 'ouwe meuk' dingen losmaakt. Dan ben ik blij dat het niet naar de sloop is gebracht, maar hier een rol kan spelen."

Ad Petiet is rekwisiteur (foto: omroep zeeland)

Petiet was in een vorig leven buschauffeur en werd door zijn vrouw het rekwisietenvak ingeduwd. "Ik werkte mee aan een productie voor de KRO, vond dat wel leuk maar durfde er niet volledig voor te gaan. Heleen had al iets met film en ze vond dat we het gewoon moesten gaan doen."

Dus werden er spullen ingekocht voor allerlei filmprojecten, en groeide de voorraad uit tot de enorme verzameling die nu in een loods ligt opgeslagen. Naast honderden kisten, flesjes, aardewerk en ander klein spul valt er een aantal grote stukken op: Een groene PTT telefooncel die in de jaren '80 het straatbeeld bepaalde, een houten boot die gebruikt werd op de set van de film 1492: Conquest of Paradise.

Het pronkstuk

De loods van Petiet is ook gelijk een reis door de tijd vol met mooie en aparte voorwerpen. Toch heeft Petiet z'n voorkeuren. Het pronkstuk van de verzameling is volgens hem een nog werkende militaire hijskraan uit 1943.

