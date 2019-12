'Zoetekauw' Nina uit Middelburg bij laatste tien Heel Holland Bakt

Nina Kulišić uit Middelburg doet dit jaar mee aan Heel Holland Bakt (foto: Omroep MAX / Roland J. Reinders)

Nina komt oorspronkelijk uit Bosnië waar het bakken haar met de paplepel is ingegoten door haar moeder. Haar roots zijn volgens het tv-programma 'terug te proeven' in haar baksels. "Niet alleen qua smaken, maar vooral wat zoetheid betreft." Zo komt een taart zonder suiker in haar woordenboek niet voor. En wil je dat Nina op je verjaardag komt, dan moet je wel taart serveren, anders komt ze niet.

Nina uit Middelburg mag de komende weken haar bakkunsten laten zien aan Robert van Beckhoven, Janny van der Heijden en Andre van Duin (foto: MAX / Roland J. Reinders)

Hoever Nina het heeft geschopt in het programma dat van de zomer is opgenomen, is uiteraard niet bekend. Dus zit er niks anders op om de komende weken op zondag al likkebaardend en met het water in de mond de verrichtingen in de baktent te volgen. En Nina, mocht je nog proefkonijnen zoeken voor je taarten, je bent bij ons altijd welkom! ;)