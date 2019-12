Zeeuwse boeren gaan voor publieksvriendelijke acties

Zeeuwse vlag bij een eerder boerenprotest in Den Haag (foto: Monique Kloet)

"Tot op heden hebben wij publieksvriendelijke acties gehouden en in die trend gaan wij door", zegt Kees Hanse in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker. Hanse voert het woord namens de Zeeuwse boeren die bij FDF zijn aangesloten. "We weten heel goed dat we niet tegen, maar mét de burgers actie moeten voeren."

Dit weekend heeft Hanse met de veertig deelnemende Zeeuwse boeren druk overleg gevoerd, over welke acties het best zouden werken. Wat voor acties er wel op de planning staan, wil Kees Hanse niet zeggen. "Dat willen we nog even onder de pet houden, om de spanning erop te houden."

Blokkades

Supermarkten vrezen dat de acties op hun distributiecentra zijn gericht en dat daardoor mogelijk de leveringen aan hun winkels in gevaar komt. De brancheorganisatie had de boeren een ultimatum gesteld dat ze de supermarkten niet zouden blokkeren, maar daar zijn de boeren niet op in gegaan. Om 10.30 uur doet de rechtbank in Lelystad uitspraak in een door de supermarkten aangespannen kort geding.

FDF heeft andere sectoren, zoals de bouw, zorg en onderwijs opgeroepen zich aan te sluiten bij de acties. Of en in welke mate deze sectoren bereid zijn mee te doen is nog niet helemaal duidelijk. Zeker is wel dat Bouwend Zeeland af ziet van deelname. Volgens Joost Schuijs van Bouwend Zeeland gaat het te ver om distributiecentra te blokkeren.