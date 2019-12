Oproep aan ouderen die slachtoffer werden van babbeltruc: doe aangifte

Uitsnede uit folder van de politie voor ouderen over babbeltrucs (foto: Omroep Zeeland)

Van de ondervraagde ouderen zegt 1 op de 4 in aanraking gekomen te zijn met oplichters die met behulp van mooie praatjes hen geld afhandig proberen te maken. Ruim een vijfde is ook daadwerkelijk opgelicht. In zeven procent van de oplichtingsgevallen was er sprake van (dreiging met) geweld.

Schaamte

Van de senioren die geconfronteerd zijn met babbeltrucs zegt maar vijftien procent aangifte te hebben gedaan bij de politie. Meestal speelt daarbij volgens KBO-PCOB schaamte een grote trol. Dat blijkt uit onderzoek door KBO-PCOB onder 1300 senioren van 55 jaar en ouder.

KBO-PCOB zegt dat in het wegnemen van de drempel voor slachtoffers van babbeltrucs een belangrijke rol is weggelegd voor wijkagenten. Als die zichtbaarder zijn voor ouderen is de drempel om aangifte te doen lager, is het idee.

Anti-oplichtingstrainingen

Daarnaast roept de seniorenorganisatie alle slachtoffers op om altijd meteen aangifte te doen bij de politie. "Je hoeft je écht niet te schamen als je slachtoffer bent geworden van deze gewiekste criminelen", zegt directeur Manon Vanderkaa van de KBO-PCOB. "Dat kan echt iedereen overkomen!"

Manon Vanderkaa over senioren die slachtoffer worden van babbeltrucs

"Ze weten precies hoe ze te werk moeten gaan, wat ze moeten zeggen om jou geld afhandig te maken, daar hebben ze heel veel ervaring in. Dus schaam je niet en schakel meteen de politie in. Want deze criminelen gaan soms echt van deur tot deur in een wijk dus hoe eerder ze gepakt kunnen worden hoe beter", aldus Vanderkaa.

Weerbaarder

KBO-PCOB probeert volgens Vanderkaa senioren weerbaarder te maken tegen oplichters aan de deur of via de telefoon, onder meer door op allerlei locaties in het land anti-oplichtingstrainingen aan te bieden. "We hebben ook een sticker die je bij de deur kunt plakken, als herinnering aan waar je op kunt letten als er iemand aan je deur verschijnt."

Voorbeelden van babbeltrucs zijn mensen die aan de deur verschijnen om zogenaamd de meterstand op te nemen, een pakketje af te geven, door zich voor te doen als collectant voor een goed doel of door zich uit te geven voor een zorgmedewerker. In andere gevallen spreken ze hun slachtoffers op straat aan.

Vooral op senioren gemunt

Wanneer ze zich eenmaal naar binnen hebben 'gebabbeld', proberen ze geld of waardevolle zaken zoals sieraden te ontfutselen. Daarbij hebben ze het volgens KBO-PCOB vooral op senioren gemunt. Ook in Zeeland zijn zulke oplichters actief.

Lees ook: