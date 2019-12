Schulden? Binnenkort staat de gemeente bij je op de stoep, om te helpen

De nieuwe werkwijze van de gemeente Terneuzen moet leiden tot minder schuldhulpverlening-aanvragen en minder inwoners met schulden. Zo moeten er na drie jaar vijfentwintig procent minder aanvragen binnenkomen en moet van de inwoners met schulden vijfendertig procent na die drie jaar schuldenvrij zijn.

Spannend

Volgens teamleider werk & inkomen Sandra Salome is die nieuwe werkwijze spannend. Haar teamleden hebben geen idee hoe mensen hierop gaan reageren maar ze staan allemaal achter het nieuwe plan. "De problematiek blijft natuurlijk hetzelfde maar wat wij van plan zijn is om veel eerder bij de mensen te aankloppen. Wat we bijvoorbeeld gaan doen is zelf bij de klant langs de deur om ervoor te zorgen dat de schulden zo klein mogelijk blijven."

Als er een inwoner met schulden is, dan kan bijvoorbeeld het nutsbedrijf dit doorgeven aan de gemeente. Salome: "Wij kijken dan aan de achterkant mee of er veel signalen zijn en of de klant bij ons al bekend is. Dat zal ervoor zorgen dat wij bij de klant thuis opzoeken."

Eerst een brief, daarna bezoek

Maar het is niet zo dat de inwoner met schulden er helemaal niets van weet. Volgens Salome krijgt iemand eerst een brief van de schuldeiser waarin staat dat er een achterstand is en dat het doorgegeven wordt aan de gemeente. Op die manier wordt het bezoek van de gemeente aangekondigd.

"Maar als wij aan de deur staan en de klant stelt het niet op prijs dan gaan we weer weg. Dus het is niet verplicht. Maar we willen het gewoon graag achter gesloten deuren oplossen", zegt Salome.

Ook de Terneuzense wethouder Paula Stoker ziet enkel voordelen in de nieuwe aanpak. "Ik denk dat als we dit preventieve proces kunnen opstarten, dat we dan echt goeie zetten kunnen maken. Het gaat erom dat we onze inwoners kunnen helpen. Dat probeer je zo snel mogelijk maar wel zo dat het nog leefbaar is."